Exigen justicia frente a Palacio de Gobierno por triple homicidio de familia intérprete de Lengua de Señas Mexicana

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 19:36:42

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.– Familiares y activistas se congregaron esta tarde frente a Palacio de Gobierno en Morelia para exigir justicia por el triple homicidio de la pareja intérprete de Lengua de Señas Mexicana, Víctor N., Anayeli N., y su hija de 12 años de edad, Megan.

Como un acto en memoria de la familia, los allegados colocaron veladoras, y flores junto a las fotografías de Víctor, Anayeli y Megan justo en la entrada principal de Palacio de Gobierno.

Los asistentes pintaron en sus manos la bandera de la comunidad sorda, y rindieron un minuto de aplausos por la familia Mújica Hernández.

Amigos cercanos a Ana y Víctor tomaron el micrófono para alzar la voz y demandar una pronta resolución al caso. Los participantes expresaron su dolor e indignación ante la violencia que arrebató la vida a la familia.

La concentración se centró en la necesidad de que las autoridades investiguen a fondo y castiguen a los responsables de este crimen que ha conmocionado a la comunidad.