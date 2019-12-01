Atentado contra empresario hotelero deja un muerto y cinco heridos en Zapopan, Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 17:50:00

Zapopan, Jal., a 27 de enero de 2026.- El terror volvió a apoderarse de las calles de Zapopan la tarde de este martes, cuando una violenta emboscada armada contra escoltas desató una intensa balacera sobre avenida Guadalupe, una de las vialidades más transitadas del municipio, dejando un saldo final de un muerto y cinco personas gravemente heridas.

El ataque ocurrió entre las avenidas Patria y Clouthier, donde sujetos armados abrieron fuego de manera directa contra una camioneta de modelo reciente, la cual terminó con más de 20 impactos de bala, evidenciando la brutalidad del atentado.

En el lugar, tres personas resultaron lesionadas y fueron auxiliadas por paramédicos, mientras que otras tres víctimas lograron huir pese a estar heridas, siendo localizadas minutos después a varias cuadras, en el cruce de Patria y Del Colli, algunas de ellas desplazándose incluso en motocicletas.

Horas más tarde, autoridades confirmaron que uno de los seis lesionados perdió la vida mientras recibía atención médica, elevando la gravedad del ataque y encendiendo las alertas por la violencia desatada a plena luz del día.

La Policía de Zapopan confirmó que las víctimas eran escoltas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo y planeado, presuntamente contra un empresario hotelero que se encontraba bajo protección privada.

Los agresores lograron escapar en una camioneta tipo pick up, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas. La zona fue cerrada en ambos sentidos, generando caos vial y una fuerte movilización de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y corporaciones municipales, mientras peritos levantaban decenas de casquillos esparcidos sobre el asfalto.

La Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer este hecho que volvió a exhibir la crudeza de la violencia en el Área Metropolitana de Guadalajara, donde los ataques armados ya no distinguen hora ni lugar.