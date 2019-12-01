Balean a un individuo en Morelia, Michoacán, en las inmediaciones de "El Relicario"; resultó herido

Balean a un individuo en Morelia, Michoacán, en las inmediaciones de "El Relicario"; resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 20:05:30
Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un hombre que fue atacado a balazos cuando circulaba a bordo de su vehículo en la avenida Madero Poniente en las inmediaciones de la plaza de toros El Relicario.

Sobre el particular se informó que el hombre de identidad desconocida, tripulaba un vehículo Volkswagen Jetta, color gris oscuro, con placas PTP696C.

En un momento determinado, por causas desconocidas, en el lugar en referencia fue agredido a balazos por desconocidos quienes huyeron tras la agresión.

Herido de gravedad el individuo siguió su marcha, hasta que fue interceptado por policías, quienes lo auxiliaron.

El hombre fue llevado a un hospital para su atención médica; hechos que ya son investigados.

