Fallece motociclista tras chocar contra un vehículo en Zitácuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 20:46:05
Zitácuaro, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió tras chocar de frente contra un vehículo, un motociclista perdió la vida, hechos registrados en la carretera Zitácuaro-Toluca.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones del lugar denominado La Dieta, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes confirmaron la muerte de un motociclista, situación por la que persona de la FGE llevó a cabo las actuaciones correspondientes.

Entre tanto persona del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

