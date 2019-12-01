Vuelca camioneta en la Cañada de los Once Pueblos de Michoacán; hay 11 heridos

Tangancícuaro, Michoacán, a 25 de diciembre de 2025.- Once personas, cuatro de ellas con lesiones de consideración, resultaron heridas luego de que una camioneta de carga se volcara en la carretera que conecta los municipios de Tangancícuaro y Chilchota, en la región purépecha conocida como la Cañada de los Once Pueblos, en el estado de Michoacán.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el percance se registró cerca de las 15:00 horas de este jueves, a la altura de la curva conocida como El Cuisillo, en el tramo Patamban–Ruiz Cortines.

Las personas lesionadas pertenecen a una familia originaria de la comunidad de Tengüecho, quienes se desplazaban tanto en la cabina como en la parte trasera de una camioneta GMC Sierra color gris. La unidad salió del camino, cayó a un desnivel y terminó impactándose contra una vivienda.

Elementos de emergencia, entre paramédicos y bomberos, emplearon equipo hidráulico para liberar a dos de los ocupantes que quedaron atrapados dentro del vehículo. Posteriormente, todos los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Zamora, donde se reporta como grave el estado de salud de dos menores de edad y dos mujeres, una de ellas en periodo de gestación.

Por su parte, la Guardia Civil señaló que, de manera preliminar, el accidente pudo haberse originado por exceso de velocidad y falta de precaución, sin descartar que el conductor estuviera bajo los efectos del alcohol, situación que continúa bajo investigación.