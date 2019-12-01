Bala perdida termina con la vida de un bebé en Veracruz

Bala perdida termina con la vida de un bebé en Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 17:18:57
Rafael Delgado, Veracruz, a 25 de diciembre de 2025.- Durante la noche de Navidad, poco antes de la medianoche, se registró un hecho violento en una colonia ubicada en la zona centro del municipio de Rafael Delgado, Veracruz, que dejó como saldo la muerte de un bebé de aproximadamente un año de edad.

Versiones preliminares señalan que el menor habría sido alcanzado por una bala perdida, luego de que vecinos reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego en el área. Tras realizar el reporte a las autoridades, al sitio acudieron de inmediato elementos de la Policía Municipal y personal de emergencia para atender la situación.

El infante fue trasladado de urgencia a un hospital del municipio de Orizaba; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento minutos después.

La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos y abrió una carpeta de investigación, aunque hasta el momento no se ha emitido información oficial sobre lo ocurrido.

