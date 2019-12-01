Dos personas pierden la vida y una más resultó lesionada por explosión de pirotecnia en Jalapa del Márquez, Oaxaca

Dos personas pierden la vida y una más resultó lesionada por explosión de pirotecnia en Jalapa del Márquez, Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 20:36:10
Jalapa de Márquez, Oaxaca, a 25 de diciembre de 2025.- Dos personas perdieron la vida y una más resultó lesionada, tras una explosión de pirotecnia ocurrida al interior de una vivienda en el municipio de Jalapa del Márquez, informó la Coordinación de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

El titular de la dependencia, Manuel Maza Sánchez, detalló que el incidente se registró en el cruce de la calle Diagonal Oriente y Primera Poniente, en esta localidad del Istmo de Tehuantepec. De manera preliminar, se indicó que en el domicilio se almacenaban fuegos artificiales.

Según el reporte oficial, en el inmueble se realizaban labores de soldadura, lo que presuntamente habría provocado el encendido de la pirotecnia. Además, en el lugar se encontraba un tanque de gas, lo que derivó en una explosión de gran intensidad, con un saldo inicial de dos personas fallecidas y una herida.

Al sitio acudieron cuerpos de seguridad y emergencia, quienes lograron controlar el incendio, brindaron atención médica a la persona lesionada y auxiliaron a otras más que presentaron crisis nerviosa.

