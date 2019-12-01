Le preguntaron su nombre y la ultimaron con su hijo en brazos: quitan la vida a presunta pareja de capo y a su bebé en visita a penal de Playa del Carmen, Quintana Roo

Playa del Carmen, Q. Roo., a 25 de diciembre de 2025.- A las puertas del penal municipal, y en plena mañana del 25 de diciembre, una mujer y su hijo menor fueron asesinados a sangre fría cuando intentaban ingresar a la visita navideña, en un ataque directo que desató pánico, operativos militares y la suspensión total de actividades en el centro penitenciario de Playa del Carmen.

El crimen ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando la mujer, recién llegada de Chiapas y a punto de regresar a su estado de origen, acudía al Centro de Retención Municipal acompañada de sus hijos. Nunca cruzó la reja. Un sujeto apareció entre los asistentes, preguntó por su nombre y, tras ser identificada la mujer por una de sus hijas, el pistolero abrió fuego sin titubeos.

La mujer murió en el lugar. El niño que llevaba en brazos también fue alcanzado por las balas. No hubo oportunidad de huir. No hubo advertencia previa. Solo disparos.

La sombra de “El Troyano”

De acuerdo con versiones recabadas, la víctima estaría presuntamente vinculada sentimentalmentecon Samuel Esteban, alias “El Troyano”, un sujeto detenido en febrero pasado y señalado por la Fiscalía como generador de violencia en Tulum. El ataque ocurrió justo cuando la mujer pretendía visitarlo en prisión, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas con mensaje criminal.

Horas más tarde, la Fiscalía de Quintana Roo informó la detención de seis personas —tres hombres y tres mujeres— presuntamente relacionadas con el doble homicidio, y atribuyó el ataque a la disputa entre grupos rivales del narcomenudeo que se disputan el control de la zona.

Playa del Carmen amaneció con tres homicidios

El terror no terminó ahí. Casi al mismo tiempo que las corporaciones de seguridad reaccionaban al ataque frente al penal, fue localizado otro cuerpo sin vida, con evidentes signos de violencia, en el asentamiento conocido como In House, a escasos metros del centro penitenciario.

Aunque las autoridades aseguran que no hay indicios oficiales de relación entre ambos hechos, la cercanía geográfica y temporal consolidó un amanecer sangriento que dejó tres asesinatos en menos de unas horas, en una ciudad que amanecía prácticamente paralizada tras la Nochebuena.

Operativos, militares y silencio

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacionaldesplegaron un fuerte operativo en la zona poniente del municipio, mientras las visitas al penal fueron canceladas y el hermetismo oficial se apoderó del caso.

El asesinato de una madre y su hijo, frente a un penal y en una fecha simbólica, rompió cualquier narrativa de control y exhibió la crudeza de la violencia criminal que se disputa la Riviera Maya, incluso en los lugares más vigilados.