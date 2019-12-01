Choque de motocicletas deja dos heridos en la colonia El Porvenir de Zamora, Michoacán

Choque de motocicletas deja dos heridos en la colonia El Porvenir de Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 18:34:53
Zamora, Michoacán, a 25 de diciembre de 2025.- En las inmediaciones de la colonia El Porvenir se registró el choque de dos motocicletas, el cual dejo como saldo ambos conductores lesionados.

Esto fue la noche del miércoles, en la Avenida Juárez esquina con Gildardo Magaña, donde llegaron autoridades policíacas para brindar seguridad y agilizar la vialidad.

Enseguida llegaron paramédicos de Rescate, quienes le brindaron los primeros auxilios a la joven Elena Michelle M., G., de 23 años de edad. 

También auxiliaron al joven José Enrique P., L., de 27 años de edad, quienes fueron canalizados a distintos hospitales para recibir atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal aseguraron las motocicletas; una Italika FT125, con placa 64PTJ4 de Michoacán y otra Honda Dio, negra, con matrícula PLF1F de Michoacán las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad competente para deslindar responsabilidades.

