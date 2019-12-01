Secta, menores y matrimonios forzados: la FGR encierra a presunto reclutador en una red clandestina

Ciudad de México, a 25 de diciembre de 2025.– En pleno día de Navidad, la Fiscalía General de la República asestó un golpe a una oscura trama que, según las investigaciones federales, operaba en las sombras: la de una presunta red ligada a una secta ultraortodoxa dedicada a la sustracción de menores para obligarlos a contraer matrimonio.

El protagonista de esta historia es Yoel “N”, quien ya duerme tras las rejas luego de que un juez federal le impusiera prisión preventiva oficiosa por su probable responsabilidad en delincuencia organizada con fines de trata de personas, bajo la modalidad de matrimonios forzados.

De acuerdo con la FGR, el imputado no habría actuado solo. Las pesquisas lo ubican como presunto integrante de un grupo sectario que, presuntamente, arranca a niñas y adolescentes de sus comunidades de origen para integrarlas a un sistema cerrado donde serían entregadas en matrimonio a adultos pertenecientes a la misma organización religiosa.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró que se validara la orden de aprehensión ejecutada en su contra. Aunque la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional —ganando tiempo para definir su situación jurídica—, el juez consideró que el riesgo amerita mantenerlo privado de la libertad.

La captura de Yoel “N” se realizó en Chiapas, como resultado de un operativo coordinado entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal. Un trabajo quirúrgico que, según fuentes oficiales, forma parte de una ofensiva mayor contra redes de trata que se esconden bajo discursos religiosos.

Mientras el proceso judicial avanza, el caso ha encendido las alertas por la gravedad de las acusaciones y por el patrón que describen las autoridades: comunidades cerradas, control absoluto y menores convertidos en moneda de intercambio.