Vuelca camioneta en el Libramiento de Morelia, Michoacán, solo hubo daños materiales 

Vuelca camioneta en el Libramiento de Morelia, Michoacán, solo hubo daños materiales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 14:00:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 1 de septiembre 2025.- Daños materiales y caos vehicular fue el saldo que dejó la volcadura de una camioneta, hechos registrados en el Libramiento en las inmediaciones del fraccionamiento Manantiales.

Al respecto del hecho vial se informó que el conductor de la referida unidad intentó dar una vuelta en “U” se subió al camellón y terminó volcando.

El percance sólo dejó daños materiales ya que el chofer resultó ileso.

Hechos de los que tomó conocimiento personal de tránsito para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En agosto, POES recupera 95 vehículos robados y se detiene a más de 2 mil personas en Querétaro
Balean a adolescente en Zamora, Michoacán, resultó herido
Golpe al crimen en Culiacán, Sinaloa: aseguran arsenal y químicos en cateo federal
Detienen a una persona y aseguran sustancias ilícitas en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Niño de 11 años muere en Houston tras “broma” de tocar el timbre y correr
Realizarán cortometraje de Esmeralda, mujer que fue sujeta a proceso penal por homicidio tras abortar de forma espontánea a su bebé producto de una agresión sexual
Claudia Sheinbaum rinde su Primer Informe de Gobierno al frente de México
Tengan cuidado con sus hijos y las redes sociales; detectan números falsos de supuestos niños españoles que piden datos personales para extorsionar
Comentarios