Vuelca camioneta en el Libramiento de Morelia, Michoacán, solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 14:00:37

Morelia, Michoacán, a 1 de septiembre 2025.- Daños materiales y caos vehicular fue el saldo que dejó la volcadura de una camioneta, hechos registrados en el Libramiento en las inmediaciones del fraccionamiento Manantiales.

Al respecto del hecho vial se informó que el conductor de la referida unidad intentó dar una vuelta en “U” se subió al camellón y terminó volcando.

El percance sólo dejó daños materiales ya que el chofer resultó ileso.

Hechos de los que tomó conocimiento personal de tránsito para los efectos de ley.