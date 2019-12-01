Identifican fallecido tras explosión de polvorín en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 08:07:09

Morelia, Michoacán, 21 de noviembre del 2025.- Como Alejandro J. G., de 21 años fue identificado el hombre que perdió la vida tras la explosión del polvorín Fuegos Pirotécnicos Juárez ubicado en las faldas del Cerro del Quinceo, en Morelia; el lesionado es César J. G.

Como se informó en este medio de comunicación, el jueves se registró una explosión en Fuegos Pirotécnicos Juárez ubicado en las faldas del Cerro del Quinceo, en Morelia.

En una primera instancia se informó sobre el hallazgo de dedos y piel humana.

Posteriormente se informó que César J. G., fue llevado a un hospital y se desconocía el paradero de Alejandro J. G.

Fue al continuar con las actuaciones que se confirmó la muerte de una persona el cual fue identificado como Alejandro J. G., de 21 años.