Identifican fallecido tras explosión de polvorín en Morelia, Michoacán

Identifican fallecido tras explosión de polvorín en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 08:07:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 21 de noviembre del 2025.- Como Alejandro J. G., de 21 años fue identificado el hombre que perdió la vida tras la explosión del polvorín Fuegos Pirotécnicos Juárez ubicado en las faldas del Cerro del Quinceo, en Morelia; el lesionado es César J. G.

Como se informó en este medio de comunicación, el jueves se registró una explosión en Fuegos Pirotécnicos Juárez ubicado en las faldas del Cerro del Quinceo, en Morelia.

En una primera instancia se informó sobre el hallazgo de dedos y piel humana.

Posteriormente se informó que César J. G., fue llevado a un hospital y se desconocía el paradero de Alejandro J. G.

Fue al continuar con las actuaciones que se confirmó la muerte de una persona el cual fue identificado como Alejandro J. G., de 21 años.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Plan Paricutín: en Morelia, Michoacán aseguran armas de fuego y vehículo robado
Fuerzas federales aseguran 340 kilos de estupefaciente; equivale a 90.2 millones de pesos
Refuerza Guardia Civil operativos en Villas de la Loma de Morelia, Michoacán
Balean fachada de vivienda en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Plan Paricutín: en Morelia, Michoacán aseguran armas de fuego y vehículo robado
"Ya quedó atrás el calladita te ves más bonita": Claudia Sheinbaum felicita a Fátima Bosch tras ganar el Miss Universo 2025
“Hay poquita gente porque nos metieron miedo”, aseguraron asistentes a marcha de generación Z
Balean fachada de vivienda en Morelia, Michoacán
Comentarios