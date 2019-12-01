Economía mexicana retrocede 0.2% en el tercer trimestre de 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 08:04:32

Ciudad de México, 21 de noviembre del 2025.- La economía mexicana retrocedió 0.2 por ciento anual en el tercer trimestre de 2025, una ligera corrección respecto al 0.3% estimado previamente, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A tasa trimestral, el PIB confirmó una caída de 0.3 por ciento entre julio y septiembre. El ajuste anual provino de los tres sectores económicos: el comercio y los servicios avanzaron 1.0 por ciento (antes 0.9%), la industria cayó 2.7 por ciento (desde 2.9%) y las actividades agropecuarias subieron 2.9 por ciento en lugar de 3%.

En su comparación trimestral, el organismo informó que las actividades terciarias crecieron 0.2 por ciento, por encima del 0.1 por ciento oportuno; las primarias fueron revisadas al alza a 3.5 por ciento y la industria mantuvo su incremento de 1.5 por ciento respecto al trimestre previo.

El Inegi también reportó que en septiembre la economía cayó 0.6 por ciento mensual, su mayor descenso desde diciembre de 2024. Esto ocurrió tras el avance de 0.4 por ciento en agosto y la contracción de 0.4 por ciento en julio.

Por sectores, las actividades primarias bajaron 4.9 por ciento, la industria retrocedió 0.4 por ciento y el comercio y los servicios disminuyeron 0.5 por ciento.

A tasa anual, el IGAE también retrocedió 0.6 por ciento en septiembre, afectado por la caída de 3.3 por ciento de las actividades secundarias, pese al crecimiento de 7.4 por ciento en las primarias y 0.7 por ciento en las terciarias.