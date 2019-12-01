Explosión de tanque de gas causa muerte de un bebé en Veracruz; hay tres personas heridas, entre ellas dos niñas

Los Tuxtlas, Veracruz, 21 de noviembre del 2025.- Una explosión de un tanque de gas en la región de Los Tuxtlas, Veracruz, dejó como saldo la lamentable muerte de una bebé, en tanto que la madre y otras dos niñas se encuentran graves en su estado de salud tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en la mayor parte de su cuerpo.

Medios locales apuntaron que dos niñas se encontraban jugando en su casa cuando tropezaron con el tanque de gas, mismo que al caer se rompió y provocó la fuga de combustible que originó la explosión y posterior incendio.

Una bebé de apenas dos meses de edad perdió la vida a causa de las quemaduras sufridas, en tanto que sus hermanas, Graciela y Perla Merina, de tres y siete años de edad respectivamente, se encuentran graves, así como la madre.

Las tres fueron trasladadas en una camioneta particular hasta la desviación Catemaco-Coyame, donde una ambulancia las recogió y fueron llevadas en una ambulancia al Hospital General de Catemaco.