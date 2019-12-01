En mega operativo trasladan a “El Licenciado”; presunto cerebro del asesinato de Carlos Manzo enfrenta su primera gran audiencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 23:17:08

Morelia, Mich., a 20 de noviembre de 2025.- En medio de un imponente despliegue de seguridad que incluyó a elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y agentes de la Fiscalía de Michoacán, las autoridades realizaron esta noche el traslado de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El operativo, que inició poco después de las 20:00 horas, movilizó un convoy de vehículos tácticos que salió de las instalaciones de la Fiscalía estatal rumbo a un penal de alta seguridad, donde el detenido quedará a disposición de un juez de control.

El resguardo militar incluyó cerco perimetral, cierre de calles y vigilancia aérea, en previsión de un posible intento de rescate o agresiones por parte del grupo criminal al que se vincula al detenido.

La audiencia clave

De acuerdo con fuentes oficiales, durante las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial en la que el juez determinará si “El Licenciado” queda en libertad o es vinculado a proceso por homicidio calificado, delincuencia organizada y otros delitos derivados de la planeación del atentado contra Manzo.

La Fiscalía asegura contar con mensajes, ubicaciones, videos y comunicaciones en los que el acusado habría coordinado paso a paso la operación para asesinar al edil el pasado 1 de noviembre de 2025, incluyendo órdenes directas para que los sicarios “ultimaran al objetivo a como diera lugar”.

El hombre que cayó en pleno centro de Morelia

La captura de “El Licenciado” ocurrió el martes pasado en pleno Centro Histórico de Morelia. Según las autoridades, llevaba semanas escondido en una vivienda rentada para pasar desapercibido mientras seguía en contacto con su célula criminal. Al momento de su detención le aseguraron armas, cargadores, droga sintética, teléfonos celulares y un vehículo.

El resto del comando está muerto

La carpeta de investigación señala que en el crimen participaron al menos cuatro individuos:

“El Licenciado”, como presunto autor intelectual.

Víctor Manuel “N”, un joven de 17 años acusado de ser el tirador.

Otros dos jóvenes que habrían servido como vigilantes y apoyo operativo.

Los dos sujetos que acompañaron al tirador ya se encuentran sin vida, tras ser hallados asesinados a la orilla de una carretera el pasado 10 de noviembre.

Una captura que busca desactivar a toda una célula criminal

La detención de “El Licenciado”, uno de los operadores ligados a la estructura regional del crimen organizado en Michoacán, es considerada por el Gobierno federal como un avance estratégico. Sin embargo, autoridades reconocen que aún falta capturar a otros implicados de mayor rango dentro de la organización que habría ordenado el asesinato del alcalde.

Se espera que en las próximas horas se definan las medidas cautelares y el futuro jurídico del detenido, en una audiencia que ha generado expectativa nacional debido a la gravedad del caso y al impacto político y social del homicidio de Carlos Manzo en Uruapan.