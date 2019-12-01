Fiscalía de Michoacán cumplimenta orden contra “El Licenciado”, presunto cerebro del crimen de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 00:29:29

Morelia, Mich., a 21 de noviembre de 2025.— En un giro que ha levantado cejas dentro y fuera del ámbito judicial, la Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentó la noche del jueves la orden de aprehensión contra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La formalización de la detención llegó 36 horas después de que el sospechoso ya había sido detenido e incluso mostrado ante los medios de comunicación la mañana del miércoles.

Según el comunicado oficial, la FGE obtuvo la orden judicial con base en “datos de prueba objetivos, idóneos y científicos” que vinculan directamente a “El Licenciado” con la planeación del atentado perpetrado el pasado 1 de noviembre.

Una célula criminal operando con precisión

Las investigaciones, realizadas junto a la SSPC, el CNI, la Defensa, Marina, Guardia Nacional y la SSP estatal, señalan que el ataque contra el alcalde fue resultado de una operación meticulosa.

Tres hombres participaron directamente: Víctor Manuel “N”, identificado como el agresor directo, abatido en el lugar; Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes hicieron labores de seguimiento y logística, pero fueron encontrados muertos el 10 de noviembre, en hechos interpretados como un intento por borrar rastros y evitar que declararan.

Las autoridades aseguran contar con indicios claros de que hubo una coordinación paso a paso, instrucciones precisas sobre el seguimiento de Manzo, rutas utilizadas y el momento de la ejecución.

La formalización tardía

Fue hasta esta noche de jueves, con los datos ya integrados, que el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión ante un juez de control, procediendo a cumplimentarla formalmente.

El operativo para el cumplimiento incluyó a fuerzas estatales y federales, reforzando la narrativa de que la célula criminal tenía un alcance considerable y que el detenido representa un objetivo de alto riesgo.

Traslado blindado

“El Licenciado” fue trasladado a un penal federal para ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere, reiterando la Fiscalía de Michoacán su compromiso de llevar ante los tribunales a todas las personas involucradas en el homicidio del alcalde Manzo.