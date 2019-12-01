Llega el frente frío 16 a México: dará origen a primera tormenta invernal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 07:14:47

Ciudad de México, 21 de noviembre del 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 21 de noviembre de 2025 el frente frío 16, asociado con una circulación ciclónica en altura, una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, originará la primera tormenta invernal de la temporada.

Esto provocará lluvias muy fuertes en el norte y centro de Baja California, fuertes en Sonora y chubascos en Baja California Sur, además de rachas de 40 a 60 km/h, descenso de temperatura y posible caída de nieve o aguanieve en sierras del norte de Baja California y noroeste de Sonora.

El frente frío 15 permanecerá sobre el noreste del país e interactuará con la corriente en chorro subtropical, manteniendo vientos fuertes y chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A su vez, canales de baja presión en el interior, sureste y península de Yucatán, junto con humedad del Pacífico, Golfo y Caribe, generarán chubascos en Quintana Roo, Veracruz (Papaloapan y Olmeca), Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como lluvias aisladas en entidades del centro y oriente del país.