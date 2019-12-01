Vuelca camioneta del Servicio Público en Zitácuaro, Michoacán

Vuelca camioneta del Servicio Público en Zitácuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 13:50:52
Zitácuaro, Michoacán, a 9 de marzo 2026.- Daños materiales dejó como saldo la volcadura de una camioneta de la Ruta Azul, hechos registrados en la avenida Moctezuma Poniente de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida cualidad, se había volcado una camioneta del Servicio Público.

Al sitio se trasladaron elementos de tránsito quienes encontraron volcada una camioneta de la ruta Azul.

Es de mencionar que el percance no dejó personas lesionadas.

