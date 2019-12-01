Asaltan notaría de Patricia Servín, en Morelia, Michoacán; se llevaron un millón de pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 14:00:12

Morelia, Michoacán, 9 de marzo del 2026.- Un botín de un millón de pesos, fue el que obtuvieron un grupo de delincuentes quienes pistola en mano asaltaron la Notaría 14, propiedad de Patricia Servín.

Al respecto se informó que fue esta tarde de lunes que tres sujetos, pistola en mano, arribaron al mencionado lugar, ubicado en la avenida Enrique Ramírez, y exigieron la entrega del dinero en efectivo que tuvieran.

Una vez con el dinero en su poder, un millón de pesos, los facinerosos huyeron con rumbo desconocido.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.