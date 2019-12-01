Asaltan notaría de Patricia Servín, en Morelia, Michoacán; se llevaron un millón de pesos

Asaltan notaría de Patricia Servín, en Morelia, Michoacán; se llevaron un millón de pesos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 14:00:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 9 de marzo del 2026.- Un botín de un millón de pesos, fue el que obtuvieron un grupo de delincuentes quienes pistola en mano asaltaron la Notaría 14, propiedad de Patricia Servín.

Al respecto se informó que fue esta tarde de lunes que tres sujetos, pistola en mano, arribaron al mencionado lugar, ubicado en la avenida Enrique Ramírez, y exigieron la entrega del dinero en efectivo que tuvieran.

Una vez con el dinero en su poder, un millón de pesos, los facinerosos huyeron con rumbo desconocido.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cámaras captan violento asalto contra influencer dentro de su casa en Toluca
Asaltan notaría de Patricia Servín, en Morelia, Michoacán; se llevaron un millón de pesos
Vuelca camioneta del Servicio Público en Zitácuaro, Michoacán
Motociclista se encuentra grave tras sufrir accidente en Taretan, Michoacán
Más información de la categoria
Cámaras captan violento asalto contra influencer dentro de su casa en Toluca
Vuelca tráiler y deja 70 reses atrapadas en la México-Puebla
Accidente vial deja una persona fallecida y otra herida en Naucalpan, Estado de México; camión destruyó fachada de casa
Pierde la vida "Mamá Chell", abuelita de Carlos Manzo, a los 90 años de edad
Comentarios