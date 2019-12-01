Vuelca camioneta de pasajeros en Circuito Mexiquense; hay 12 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 11:50:20

Jaltenco, Estado de México, a 31 de diciembre 2025.- Al menos 12 personas resultaron heridas cuando una camioneta del transporte público se volcó sobre el Circuito Exterior Mexiquense.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se desarrolló a la altura del municipio de Jaltenco, en dirección a Ecatepec de Morelos.

Asimismo, la primera investigación refiere que el conductor de la ruta San Juan-Citlaltépetl circulaba a exceso de velocidad sobre el kilómetro 28 perdió el control de la unidad, cayó a una cuneta y volcó sobre su costado izquierdo.

Por su parte, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México se movilizó al lugar para atender al conductor y pasajeros de la unidad.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital cercano para su atención médica.