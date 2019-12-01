Recupera la Policía Morelia cilindro con gas cloro que había sido sustraído en la colonia Doctor Miguel Silva González

Recupera la Policía Morelia cilindro con gas cloro que había sido sustraído en la colonia Doctor Miguel Silva González
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 12:17:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre de 2025.- Como resultado de acciones coordinadas entre instancias municipales, estatales y federales, se logró ubicar y asegurar un cilindro con gas cloro que había sido sustraído en la zona de la colonia Doctor Miguel Silva González.

Como se recordará el pasado martes se reportó el robo de dicho artilugio de las instalaciones del OOAPAS, en la referida colonia. 

Desde el primer reporte se activaron los protocolos correspondientes y se desplegó un operativo para localizarlo, con el objetivo de prevenir riesgos para la ciudadanía.

Una vez localizado y asegurado, el cilindro fue entregado a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Morelia para su adecuado resguardo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Migrante originario de San Luis Potosí, fallece ahogado en el Río Bravo
Reportan supuesto artefacto explosivo en tienda de Tamaulipas; resultó falsa alarma
Balean a un individuo en la colonia Wenceslao Victoria de Morelia, Michoacán; resultó herido 
Mantiene la SSP Michoacán operativo especial de fin de año para proteger a la ciudadanía
Más información de la categoria
¡Ya es Año Nuevo 2026 en Australia!
Debían proteger y terminaron matando por 9 mil pesos: Agentes de la GN son detenidos por homicidio en Chihuahua
"Mi propósito sigue vivo": El mensaje de fin de año de la alcaldesa de Uruapan
Comienzan celebraciones de Año Nuevo alrededor del mundo; Pacífico sur recibe al 2026
Comentarios