Recupera la Policía Morelia cilindro con gas cloro que había sido sustraído en la colonia Doctor Miguel Silva González

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 12:17:40

Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre de 2025.- Como resultado de acciones coordinadas entre instancias municipales, estatales y federales, se logró ubicar y asegurar un cilindro con gas cloro que había sido sustraído en la zona de la colonia Doctor Miguel Silva González.

Como se recordará el pasado martes se reportó el robo de dicho artilugio de las instalaciones del OOAPAS, en la referida colonia.

Desde el primer reporte se activaron los protocolos correspondientes y se desplegó un operativo para localizarlo, con el objetivo de prevenir riesgos para la ciudadanía.

Una vez localizado y asegurado, el cilindro fue entregado a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Morelia para su adecuado resguardo.