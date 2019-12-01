A proceso suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 08:38:54
Ciudad de México, a 31 de diciembre 2025.- Un juez federal vinculó a proceso a Mario Alfredo “N” y Mario “N”, cuñado y suegro, respectivamente, del líder criminal Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), ambos sujetos son señalados por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud, en beneficio de la célula criminal conocida como “Los Chapitos”, rama del Cártel de Sinaloa, dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alías "El Chapo".

Por lo anterior, tanto Mario Alfredo “N”, alias “El 7”, como Mario “N”, mejor conocido como “El Niño”, permanecerán recluidos en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, ubicado en Jalisco.

Cabe señalar que los dos sujetos son señalados por autoridades federales como operadores financieros de Los Chapitos,

Ambos sospechosos fueron capturados por elementos federales durante un operativo en Zapopan, Jalisco.

