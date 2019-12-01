Balean a campesino en Jacona, Michoacán

Balean a campesino en Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 11:22:29
Jacona, Michoacán, a 31 de diciembre 2025.- La mañana de este miércoles un trabajador del campo sufrió dos lesiones en su humanidad al ser blanco de una agresión armada, al momento de desconoce el móvil de la agresión.

Datos obtenidos en el trabajo reportil se conoció que aproximadamente a las 06:35 horas agentes de la Guardia Civil y Policía Municipal se encontraban en recorridos sobre la calle Paseo de San Pablo de la colonia Mirador de San Pablo cuando fueron interceptados por un masculino herido por proyectil de arma de fuego.

Los uniformados solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio, por lo que minutos después llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes auxiliaron al herido.

Tratándose de Francisco T., V., de 41 años de edad, vecino de la colonia San Pablo, quien presentaba una lesión en el brazo derecho y otra en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un nosocomio de Zamora para su atención médica.

Al momento se desconoce el lugar de la agresión, por lo que autoridades de la Fiscalía General del Estado se encargarán de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para dar con el o los presuntos agresores.

Noventa Grados
