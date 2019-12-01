Ultiman a tiros a dos personas en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 12:04:31

Zamora, Michoacán, a 28 de febrero 2026.- La madrugada de este sábado sujetos desconocidos asesinaron a balazos a una jovencita y a un muchacho, este último término calcinado ya que le prendieron fuego al domicilio donde se encontraba.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que aproximadamente a las 04:00 horas, en los numeros de emergencias reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Circuito de Salamanca, en el Fraccionamiento Real de Valencia.

De inmediato se movilizaron autoridades de los tres órdenes de gobierno quienes encontraron el inmueble marcado con el número 92 incendiado y a la entrada un hombre con lesiones de bala y quemaduras en todo el cuerpo.

Así mismo a unos metros de la vivienda a media calle encontraron a un jovencita con lesiones de bala en el rostro, por lo que de inmediato resguardaron la zona.

Al sitio llegaron los Bomberos Municipales para controlar el fuego de la vivienda, mientras paramédicos de Rescate confirmaron el fallecimiento de ambas personas.

Las víctimas fueron identificadas con los nombres de Luis Humberto L., G., de 29 años de edad y Estefania B., S., de 16 años de edad.

Al sitio llegaron Peritos Especializados en la Escena del crimen, Policías Ministeriales y el Agente del Ministerio Público en turno quienes se encargaron de procesar el lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes, así mismo trasladaron los cadáveres al semefo para los estudios de ley.