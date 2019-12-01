Balean a mujer en La Primavera, colonia de Morelia, Michoacán

Balean a mujer en La Primavera, colonia de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 10:56:36
Morelia, Michoacán, a 28 de febrero 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó una mujer la cual fue atacada a balazos en calles de la colonia La Primavera de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la equina de las calles Codorniz y Del Águila, había atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Perla Itzel V, de 28 años de edad, la cual presentaba dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
