Vuelca camión de pasajeros en Morelia, Michoacán; 15 personas resultan levemente lesionadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 10:38:59

Morelia, Michoacán, a 20 de enero 2026.- Luego de la volcadura de un camión de pasajeros en la zona de Tres Marías, 15 personas resultaron levemente lesionadas, ninguna fue trasladadas a un hospital.

Al respecto se informó que fue esta mañana de martes que un camión de la ruta Hospitales, sufrió una volcadora en las inmediaciones del Call Center de Liverpool.

Al sitio se trasladaron autoridades policiacas, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a 15 personas que resultaron levemente lesionadas.

Entre tanto persona del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vía, ello para deslindar responsabilidades.