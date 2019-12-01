Mujer se aferra a su auto para evitar robo en Puebla; detienen al presunto ladrón

Mujer se aferra a su auto para evitar robo en Puebla; detienen al presunto ladrón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 10:41:13
Puebla, Puebla, 20 de enero del 2026.- Una mujer se aferró a su vehículo mientras un sujeto intentaba robárselo en la colonia San José Xilotzingo, en la ciudad de Puebla, en un hecho que generó indignación en el colectivo social una vez que se dio a conocer el video del hecho.

El presunto responsable del intento de robo fue detenido horas más tardes por elementos de seguridad estatales.

Tras el reporte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estatal desplegó un operativo en la zona que permitió capturar al sospechoso, identificado como Mario "N", quien cuenta con antecedentes por delitos contra la salud, robo a negocio y lesiones.

Cabe destacar que las autoridades pusieron al detenido a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.

