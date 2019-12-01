Confirma CRUM 10 personas trasladadas a hospitales tras accidente en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 11:28:39

Morelia, Michoacán, a 20 de enero 2026.- El Cetro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), confirmó que 10 personas fueron trasladadas a distintos hospitales tras el accidente de un camión de pasajeros en Tres Marías de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación esta mañana de martes un camión de la línea Hospitales, volcó en la zona de Tres Marías.

Aun y cuado en un principio se indicó que los heridos habían sido entendidos en el sitio, fue el CRUM el que a través de un comunicado informó del traslado de 10 personas a distintos hospitales.

Del accidente persona de tránsito se hizo cargo para deslindar responsabilidades.