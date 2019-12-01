Detienen en Tamaulipas a “Nacho Vega”, líder y operador financiero de grupo criminal en Tamaulipas; cuenta con orden de arresto en EU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 12:17:37
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 20 de enero del 2026.- Derivado de trabajos de investigación, autoridades federales detuvieron en Tamaulipas a José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”, identificado como uno de los líderes y principal operador financiero del Cártel del Golfo.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

El detenido encabezaba las células criminales “Escorpiones” y “Ciclones”, vinculadas a delitos como secuestro, extorsión, homicidio, ataques a autoridades y tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.

José Ignacio “N” cuenta con una orden de arresto vigente en el Distrito Sur de Texas por conspiración, distribución y contrabando de droga, además de operar una empresa criminal.

Durante su detención se aseguraron dos armas largas, así como cartuchos y cargadores.

Las autoridades señalaron que esta captura representa un golpe relevante a la estructura operativa y financiera del Cártel del Golfo y contribuye al fortalecimiento de la seguridad en la región.

