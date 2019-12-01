En Salvador Escalante, Michoacán, la SSP “revienta” 2 campamentos ilícitos y asegura 2 vehículos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 10:31:37

Salvador Escalante, Michoacán, 20 de enero del 2026.- Como resultado de un operativo interinstitucional instruido dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Municipal, localizaron, aseguraron e inhabilitaron dos campamentos ilícitos en los que aseguraron droga, uniformes tácticos y dos vehículos.

Sobre el particular se informó que en los campamentos se aseguraron un aproximado de 300 gramos de sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina y 110 gramos de hierba verde seca, al parecer marihuana.

La acción operativa tuvo lugar en la localidad del Tepetate, zona donde las fuerzas de seguridad localizaron los asentamientos y fueron encontrados dos vehículos de las marcas Kia y Honda, este último con impactos de arma de fuego, diversas prendas tácticas con imágenes alusivas a grupos delictivos y 12 casas de campaña.

En el sitio las casas de campaña y los uniformes fueron incinerados; posteriormente los enervantes quedaron a disposición de la autoridad competente a efecto de dar continuidad a las actuaciones establecidas.