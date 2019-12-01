Tras cateo en Huetamo, Michoacán una persona detenida y narcótico asegurado

Tras cateo en Huetamo, Michoacán una persona detenida y narcótico asegurado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 11:22:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huetamo, Michoacán, a 20 de enero 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Huetamo, detuvo a una persona y se aseguró narcótico.

Sobre el particular se informó que luego de una denuncia ciudadana que advertía sobre posibles conductas ilícitas en un inmueble ubicado en la colonia Cerrito el Mirador, en el municipio de Carácuaro, el agente del Ministerio Púbico integró la Carpeta de Investigación correspondiente y llevó a cabo diversas diligencias que permitieron reunir datos de prueba, mismos que fueron presentados ante un Juez de Control, quien obsequió la orden de cateo.

En cumplimiento de dicho mandato judicial, personal de la Policía de Investigación (PDI) adscrito a Huetamo y Nocupétaro se trasladó al inmueble ubicado en la calle Fermín Mercado Rocha, casi esquina con la calle Niños Héroes, donde fueron asegurados 43 fragmentos de ramas de vegetal verde y seco con características propias de la marihuana, así como una bolsa de plástico que contenía el mismo tipo de vegetal, con un peso aproximado de cuatro kilogramos.

Durante la diligencia fue detenido Guillermo “N”, de 75 años de edad, quien junto con el narcótico asegurado quedó a disposición del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones y resolver su situación jurídica conforme a derecho.

En el operativo se contó con el apoyo de la Guardia Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal de Carácuaro, quienes brindaron seguridad perimetral.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Incendio devasta bodega de reciclaje de plástico en Escobedo, Nuevo León
México extradita 37 operadores criminales a EEUU; el "Delta 1" y "El Señor de la Silla" entre ellos
Servicio social: Buscan a deudos de mujer que murió en accidente de moto en LC, Michoacán 
Joven se graba en el asesinato de un hombre y envía video a su madre; ella lo denuncia y fue detenido
Más información de la categoria
Son 92 criminales que ha enviado México hacia Estados Unidos en sexenio de Sheinbaum; los últimos tras amagues de Trump de “invasión”
México extradita 37 operadores criminales a EEUU; el "Delta 1" y "El Señor de la Silla" entre ellos
Joven se graba en el asesinato de un hombre y envía video a su madre; ella lo denuncia y fue detenido
Detienen en Tamaulipas a “Nacho Vega”, líder y operador financiero de grupo criminal en Tamaulipas; cuenta con orden de arresto en EU
Comentarios