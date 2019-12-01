Tras cateo en Huetamo, Michoacán una persona detenida y narcótico asegurado

Huetamo, Michoacán, a 20 de enero 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Huetamo, detuvo a una persona y se aseguró narcótico.

Sobre el particular se informó que luego de una denuncia ciudadana que advertía sobre posibles conductas ilícitas en un inmueble ubicado en la colonia Cerrito el Mirador, en el municipio de Carácuaro, el agente del Ministerio Púbico integró la Carpeta de Investigación correspondiente y llevó a cabo diversas diligencias que permitieron reunir datos de prueba, mismos que fueron presentados ante un Juez de Control, quien obsequió la orden de cateo.

En cumplimiento de dicho mandato judicial, personal de la Policía de Investigación (PDI) adscrito a Huetamo y Nocupétaro se trasladó al inmueble ubicado en la calle Fermín Mercado Rocha, casi esquina con la calle Niños Héroes, donde fueron asegurados 43 fragmentos de ramas de vegetal verde y seco con características propias de la marihuana, así como una bolsa de plástico que contenía el mismo tipo de vegetal, con un peso aproximado de cuatro kilogramos.

Durante la diligencia fue detenido Guillermo “N”, de 75 años de edad, quien junto con el narcótico asegurado quedó a disposición del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones y resolver su situación jurídica conforme a derecho.

En el operativo se contó con el apoyo de la Guardia Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal de Carácuaro, quienes brindaron seguridad perimetral.