Tren arrolla a una persona en la Santa María Magdalena, de Querétaro capital 

Tren arrolla a una persona en la Santa María Magdalena, de Querétaro capital 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 11:31:24
Querétaro, Querétaro, a 20 de enero 2026.- Servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la colonia Santa María Magdalena, en donde se reportó el atropellamiento de una persona por el tren.

A través de la línea única de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente, al lugar, se aproximaron los rescatistas para los primeros auxilios.

Protección Civil, Bomberos de Querétaro, así como paramédicos del CRUM, son quienes arribaron a la zona y tras labores, se realizó el rescate de la persona, quien quedó por debajo del tren.

Tras el rescate, lo estabilizaron los rescatistas, y posteriormente lo trasladaron a un hospital, en condición grave.

