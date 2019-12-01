Ordenan uso de cubrebocas en Tlaxcala por brote de sarampión en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 11:31:26

Tlaxcala, Tlaxcala, 20 de enero del 2026.- Autoridades del estado de Tlaxcala decidieron imponer medidas preventivas ante el brote de sarampión que se registra en el país.

Previamente, la Secretaría de Salud estatal confirmó dos casos en el municipio de Tetla de la Solidaridad, por lo que las alertas aumentaron.

Los pacientes contagiados son una menor de apenas 6 años de edad y un hombre de 31 años de edad, ambos originarios de la comunidad de San Bartolomé Matlalohcan.

Ante la presencia del sarampión, el Gobierno de Tlaxcala anunció la imposición de las siguientes medidas para intentar contener la enfermedad:

- Uso de cubrebocas

- Lavado de manos con frecuencia y evitar tocarse la cara

- Evitar el contacto cercano con personas enfermas

- Cubrirse boca y nariz al toser o estornudar

- Desechar correctamente los pañuelos

- Limpieza de superficies

- Evitar el contacto de recién nacidos con personas con tos o síntomas de resfriado.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud federal reporta 7 mil 168 casos confirmados, así como 24 decesos.

La Secretaría de Salud federal ha invitado a la población a vacunarse contra el sarampión.

Detalló que la vacuna triple viral SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) se aplica a bebés de 6 a 11 meses con refuerzos a los 12 meses, 18 meses y 6 años.

En tanto, la vacuna doble viral SR es dirigida a adolescentes y adultos de 10 a 49 años.