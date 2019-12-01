Vuelca camión de pasajeros en La Piedad, Michoacán; hay un muerto y 20 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 12:03:46
La Piedad, Michoacán, 2 de febrero del 2026.- Un saldo de una persona muerta y 29 heridos fue el que dejó la volcadora de un camión de pasajeros, hechos registrados en la carretera La Piedad-Manuel Doblado, en este municipio de La Piedad, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad, se había registrado la volcadura de un camión que transportaba jornaleros.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a 20 personas que estaban heridas, además de conformar la muerte de una más.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó persona de la FGE quienes fueron de del levantamiento del cuerpo, miso que fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.

