Vinculan a proceso a sujeto que poseía una moto robada en Uruapan, Michoacán

Uruapan, Michoacán, 2 de febrero del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Jesús Daniel “N”, presunto responsable en el delito de receptación, cometido en el municipio de Uruapan.

Sobre el particular se informó que el pasado 23 de enero, el antes señalado fue detenido al encontrarlo en posesión de una motocicleta con reporte de robo.

De acuerdo con los datos de prueba, ese día, los elementos de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Uruapan realizaban patrullajes de prevención sobre la avenida La Torres, en la colonia Loma Bonita, cuando observaron al ahora imputado a bordo de una motocicleta de la marca Italika, color negro con franjas azules, sin placas de circulación, cuyas características coincidían con una unidad reportada como robada semanas antes.

Al marcarle el alto y verificar la información de la motocicleta en la base de datos, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente, por lo que los elementos policiales procedieron a la detención de Jesús Daniel “N”, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Uruapan, que integró la Carpeta de Investigación.

En audiencia, el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención, resolvió la vinculación a proceso del imputado por el delito de receptación, le impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada, y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.