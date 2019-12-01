Ultiman a tiros a dos individuos afuera de un club nocturno en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 12:07:39

Zamora, Michoacán, 2 de febrero del 2026.- Los primeros minutos de la madrugada de este lunes dos masculinos fueron asesinados a balazos por fuera de un club nocturno del Fraccionamiento Río Nuevo, los presuntos homicidas lograron escapar ante la fuerte movilización policíaca en el municipio de Zamora, Michoacán.

En relación al hecho se conoció que aproximadamente a las 00:25 horas en el 911 recibieron varios reportes sobre detonaciones de arma de fuego en la Avenida Manuel Gómez Morin esquina con Salubridad.

De inmediato al lugar se movilizaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional quienes sobre la banqueta a las afueras del negocio denominado "The Madison" encontraron a los hombres con heridas de bala.

De inmediato aseguraron el perímetro para evitar la contaminación de evidencias y solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio, arribando paramédicos de Rescate quienes confirmaron el fallecimiento de ambos masculinos.

Hasta el momento los occisos permanecen en calidad de desconocidos, solo se pudo conocer que son de aproximadamente 30 a 35 años de edad, de los cuales uno vestía sudadera negra, pantalón de mezclilla y tenis negros, mientras el otro traía una playera, pantalón de mezclilla y tenis café.

Peritos Especializados en la Escena del Crimen con el apoyo de Policías Ministeriales procesaron el lugar para recabar indicios y testimonios con el fin de iniciar la respectiva carpeta de investigación.

Los cadáveres fueron subidos a una ambulancia forense y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y sean identificados.