Vuelca camión de pasajeros en la Morelia-Pátzcuaro; habría varios heridos

Vuelca camión de pasajeros en la Morelia-Pátzcuaro; habría varios heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 12:25:40
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Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre 2026.- Un número no determinado de lesionados fue el que dejó la volcadura de un camión de la línea Purhépechas, hechos registrados en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida rúa, en las inmediaciones del fraccionamiento Arko San Pedro, se había volcado un camión de pasajeros.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardias Civil y Nacional así como paramédicos de distintas corporaciones quienes auxiliaron a los lesionados.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

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