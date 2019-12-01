Tragedia en Uruapan, Michoacán; mueren cinco miembros de una familia calcinados en su domicilio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 07:43:28

Uruapan, Michoacán, a 2 de noviembre 2026.- Una familia compuesta por cinco personas, tres menores y dos adultos, perdieron la vida calcinados en su domicilio de la colonia Periodista de esta ciudad.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de lunes que los servicios de emergencia fueron alertados de que un domicilio de la calle Ricardo Flores Magón, de la referida colonia se estaba incendiando.

Al sitúo acudieron elementos del cuerpo de bomberos quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Lamentablemente una vez controlado al siniestro se confirmó la muerte de tres niños y dos adultos, hechos de los que tomó conocimiento la FGE para los efectos de ley.