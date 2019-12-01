Confirman muerte de un mexicano tras choque de trenes en España

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 10:19:30

Toledo, España, a 2 de noviembre 2026.- Las autoridades españolas confirmaron la muerte de un ciudadano mexicano en el choque de trenes que se registró el pasado 28 de octubre en Toledo, España.

La identidad de la víctima fue incluida en el reporte del Centro Integrado de Datos (CID), que incluye los nombres de otras 68 personas fallecidas.

El balance oficial más reciente mencionaba 57 ciudadanos españoles muertos, así como 12 personas extranjeras sin vida, tras la colisión entre un tren de Renfe y convoy de Iryo que estaba detenido en las vías.

Previo a la confirmación de la muerte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había informado de 12 mexicanos afectados por el accidente. Igualmente denunció la desaparición de un connacional.

Por lo anterior, la Embajada de México presentó una denuncia por desaparición y mantuvo comunicación con las autoridades españolas.