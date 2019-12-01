Marina destaca aseguramiento de 97.5 toneladas de estupefacientes en el Pacífico y pérdidas multimillonarias para el crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 11:17:48

Ciudad de México, a 2 de noviembre 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) reportó que en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha logrado el aseguramiento de 97.5 toneladas de estupefacientes en las aguas del Pacífico mexicano.

Igualmente, a través de un comunicado oficial destacó que los decomisos representan un golpe de más de 25 mil millones de pesos para los cárteles que fabrican y trafican cocaína en el territorio mexicano.

De la misma forma, la dependencia federal mencionó que los resultados se deben a trabajos de inteligencia naval y coordinación con otras instituciones de seguridad, con los que busca frenar el tráfico internacional de drogas y debilitar las estructuras que operan en aguas nacionales.

En ese sentido, reveló que sus investigaciones les indican que algunas células criminales controlan rutas marítimas en la franja costera comprendida entre Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila, Michoacán.

Además, en el boletín de prensa se resaltó que uno de los resultados recientes de la coordinación entre autoridades federales y estatales fue la desarticulación del grupo delictivo conocido como Los Pichilinguillos; en dicho operativo fueron detenidos tres presuntos líderes identificados como Bernardo “N”, alias “Nando”; Leopoldo Fabián “N”, conocido como “Negrito”, y Leobardo “N”, alias “Lioba”.