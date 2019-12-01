Vuelca camión de pasajeros en la carretera Morelia-Zacapu; hay heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 11:18:10

Coeneo, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- Varias personas lesionada y daños materiales dejó como saldo la volcadura de un camión de pasajeros, hechos registrados en la carretera Morelia-Zacapu, en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la comunidad de La Constitución, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a varias personas que estaban heridas.

Entre tanto personal de tránsito se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial