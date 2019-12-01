Vuelca camión de carga y se incendia en Maravatío, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 13:06:51

Maravatío, Michoacán, 9 de diciembre del 2025.- Un camión que transportaba madera se volcó y se incendió sobre la carretera Maravatío-Taranda, el hecho sólo dejó daños materiales.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, se había volcado un camión de carga.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como personal de Protección Civil quienes arribar encontraron volcado e incendiado el camión, situación por la que de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se logró controlar el incendio y se determinó que el percance sólo dejó daños materiales, el chofer logró ponerse a salvo.