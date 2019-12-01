Sheinbaum entra de nueva cuenta en el TOP 10 de mujeres más poderosas del mundo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 14:44:52

Ciudad de México, a 10 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue incluida en el Top 10 de las mujeres más poderosas del mundo de la revista Forbes.

El medio estadounidense dio a conocer su lista de las 100 Mujeres Más Poderosas del Mundo, en la que coloca a la mandataria mexicana junto a otras jefas de Estado y directoras generales (CEO) de grandes empresas multinacionales.

De acuerdo con el popular rotativo, la jefa del Ejecutivo federal obtuvo su lugar en el listado, ya que la República Mexicana el centro de la transformación manufacturera de Norteamérica.

El Top 10 de la lista está compuesto por:

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo Sanae Takaichi, primera ministra de Japón Giorgia Meloni, primera ministra de Italia Claudia Sheinbaum, presidenta de México Julie Sweet, CEO de Accenture Mary Barra, CEO de General Motors Jane Fraser, CEO de Citi Abigail Johnson, CEO de Fidelity Investments Lisa Su, CEO de AMD

Cabe mencionar que la gobernante se ubicó un puesto más abajo que en 2025, debido a la inclusión de Sanae Takaichi, la primer mujer en ocupar el Ejecutivo japonés.