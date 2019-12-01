Hallan camioneta calcinada en la colonia Jeroche de Puruándiro, Michoacán 

Hallan camioneta calcinada en la colonia Jeroche de Puruándiro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 17:50:03
Puruándiro, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- Una camioneta calcinada fue localizada en calles de la colonia Jeroche de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida colonia estaba una camioneta totalmente calcinada, la cual presentaba impactos de arma de fuego.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municpal, quienes al arribar confirmaron el reporte y encontraron varios cartuchos percutidos tirados en la zona.

Hechos anteriores de los que tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), quienes iniciaron las investigaciones pertinentes.

Noventa Grados
