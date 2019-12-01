PT exige investigación inmediata por hallazgo sin vida de Agustín Solorio; Sandoval critica "Lentitud" en protocolos de búsqueda

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 15:40:35

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2025.- Reginaldo Sandoval Flores, líder estatal del Partido del Trabajo denunció presunta ineficacia de los protocolos de búsqueda implementados en el caso de Agustín Solorio Martínez, delegado del PT recientemente localizado sin vida.

En entrevista telefónica, confirmó que el ex diputado local por el PRD fue ubicado en el estado de Guanajuato, exigió el esclarecimiento del homicidio.

"Lamentamos eso y ahora lo que exigimos es que haya una investigación y se dé con los responsables," declaró Sandoval, lamentando que si las autoridades hubieran actuado con mayor celeridad, Solorio podría haber sido ubicado con vida.

Ante este suceso, que se suma a otros asesinatos recientes como los de Bernardo Bravo y Carlos Manzo, Reginaldo Sandoval afirmó que el activismo político y social en Michoacán se está volviendo cada día más riesgoso.

"No puede ser que ciudadanos, dirigentes anden un día bien trabajando normal y al día siguiente ya no están porque los levantaron y nadie los puede localizar hasta que los encuentran muertos. Pues eso nos parece verdaderamente desatino," sentenció el legislador.