Refuerzan a la GC con más de mil armas, cartuchos y cargadores; Plan Michoacán reforzará la SSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 15:27:20
Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- Con la finalidad de reforzar las capacidades de la Guardia Civil y como parte del fortalecimiento operativo del Plan Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) entregará mil 069 armas largas tipo fusil G3, 5 mil 345 cargadores de diferentes calibres y 106 mil 900 cartuchos útiles.

Sobre el particular se informó que dicha entrega estratégica de armamento y equipamiento se realizará en los próximos días, recursos que permitirán incrementar la presencia operativa del estado en zonas prioritarias. La SSP destacó que esta dotación forma parte del trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno para consolidar los avances en seguridad y mejorar la capacidad de reacción frente a grupos generadores de violencia. 

La SSP señaló que el nuevo equipamiento será incorporado de manera inmediata a los despliegues tácticos y contribuirá a fortalecer la protección de la ciudadanía mediante operaciones más eficientes y con mayor cobertura territorial.

La institución reconoció el respaldo permanente de la Federación y afirmó que esta coordinación continuará como un eje fundamental del Plan Michoacán, cuyo objetivo es consolidar una estrategia integral basada en inteligencia operativa, presencia territorial y el fortalecimiento institucional.

