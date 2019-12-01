Hallan sin vida a delegado del PT en Apatzingán; estaba reportado como desaparecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 14:33:22

Morelia, Michoacán, 10 de diciembre del 2025.- Agustín Solorio Martínez, delegado distrital del Partido del Trabajo (PT) en Apatzingán, fue localizado sin vida este miércoles, luego de haber sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de diciembre.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo fue localizado en el estado de Guanajuato, aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

La noticia fue confirmada de manera oficial durante la sesión del Congreso del Estado de Michoacán, donde las y los legisladores guardaron un minuto de silencio en su memoria.

La desaparición de Solorio Martínez generó alarma durante el fin de semana, luego de que su ficha de búsqueda comenzara a circular en redes sociales. Según los reportes, fue visto por última vez el 5 de diciembre de 2025, alrededor de las 03:10 horas, en la ciudad de Morelia.