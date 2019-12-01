Fanki cancela preventa de boletos para México vs Portugal tras fallas y exhorto de Profeco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 14:49:44

Ciudad de México, 10 de diciembre del 2025.- La empresa digital Fanki canceló la preventa oficial de boletos para el partido entre México y Portugal, correspondiente a la reinauguración del Estadio Azteca, luego de múltiples reportes de fallas por parte de usuarios durante el primer día de venta.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, y tras recibir un exhorto por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la plataforma informó que decidió suspender el proceso previsto del 10 al 12 de diciembre, como medida preventiva.

La empresa explicó que, antes de habilitar la preventa, detectó actividad inusual en el tráfico de su sistema, lo que activó sus protocolos de seguridad, estabilidad y protección al usuario.

“En línea con nuestros protocolos de seguridad, tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma”, señaló Fanki en su mensaje.

Hasta el momento, la compañía no ha informado una nueva fecha para la reanudación de la preventa, ya que primero buscará garantizar el correcto funcionamiento del sitio, la integridad de las transacciones y el acceso seguro para los usuarios.

Fanki recordó que su única plataforma oficial es www.fanki.com.mx y pidió a los aficionados denunciar sitios fraudulentos que intenten suplantar su identidad para vender boletos de este encuentro.