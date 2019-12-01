Noche Buena violenta: se registran al menos 42 homicidios en todo el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 11:51:11
Ciudad de México, a 25 de diciembre 2025.- Al menos 42 personas fueron ultimadas en la víspera o durante la Noche Buena, en varias partes del país, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según información oficial, Chihuahua fue el estado con mayor número de víctimas el 24 de diciembre, con seis homicidios dolosos.

En segundo lugar se ubicó Jalisco con cinco, seguido del Estado de México, 4; Sinaloa, 4; Morelos, 4; Baja California, 3; Puebla, 2; Quintana Roo, 2; y Tamaulipas, 2.

Entre las personas ultimadas en Chihuahua, se encuentra un hombre que perdió la vida en un ataque armado con disparos a la cabeza

Cabe mencionar que, según un informe preliminar generado por un equipo interdisciplinario integrado por la SSPC, Defensa Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), suman mil 167 asesinatos en el país del 1 al 24 de diciembre de este año, lo que representa un promedio de 48.6 víctimas al día.

