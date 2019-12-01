En Noche Buena, 17 remitidos a barandilla: SSP

En Noche Buena, 17 remitidos a barandilla: SSP
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 12:15:44
Morelia, Michoacán, a 25 de diciembre del 2025.- Durante la Noche Buena, un total de 17 personas fueron remitidas a Barandillas en la ciudad de Morelia, Michoacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública en el estado (SSP).

Información proporcionada por la dependencia estatal señala que entre las principales causas de detención por faltas administrativas está la posesión de sustancias nocivas en la vía pública, violentar a la autoridad.

Incluso, también hubo algún detenido por orinar en la vía pública.

Cabe señalar que se registró también una detención en el municipio de Apatzingán, aunque se trató de temas aislados a la Noche Buena.

La SSP informó que con motivo de las fiestas decembrinas, la Guardia Civil reforzó las labores de prevención y vigilancia, con el propósito de inhibir hechos delictivos durante la Noche Buena y Navidad, con particular presencia en zonas bancarias, centros comerciales, así como espacios públicos de alta concurrencia.

Noventa Grados
